Ankara'nın Başkent Oluşunun 100. Yıl Dönümü Resepsiyonu Düzenlendi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara'nın başkent oluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenledi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, resepsiyonda yaptığı konuşmada Ankara'nın tarihi önemine vurgu yaptı ve belediyenin çalışmalarından bahsetti.

Ankara Büyükşehir Belediyesince, Ankara'nın başkent oluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkanlık Konutu'ndaki resepsiyonda yaptığı konuşmada, Ankara'nın yalnızca Cumhuriyet Dönemi'nin merkezi olmadığını, Hititler, Frigler, Lidyalılar ile Perslerin hüküm sürdüğü kentin, Galatlar, Romalılar ve Osmanlılar için de büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti.

"Ankara'nın kaderinde ve nihayetinde başkent olmak vardı." diyen Yavaş, Ankara'nın, Kurtuluş Savaşı'nda sadece ülkeyi askeri açıdan savunmanın değil, fedakarlığın, aydınlık yarınların, umudun da kenti haline geldiğini söyledi.

Yavaş, konuşmasında şunları kaydetti:

"Ankara, bir milletin millet olması için en temel hakkı olan toprak bütünlüğü adına verilen mücadelesiyle dünyadaki tüm mazlum milletlere de yol gösterici oldu. Bir milletin varını yoğunu ortaya koyarak kazandığı bağımsızlık mücadelesi, bugünümüzü aydınlattığı gibi geleceğe de bir ışık oldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak biz de üzerimize düşen görevleri yerine getirmek için çok çalışıyoruz. Yeni yeşil alanlar, yeni yollar, yeni altyapı inşa ediyoruz. Kırsal kalkınmadan üreticilerimize çok büyük destekler veriyoruz. Öğrenci dostu uygulamalarımızla kentimizi geleceğe taşıyor, kadın istihdamı konusunda önemli projelere imza atıyoruz."

Seymen ekibinin gösteri sunduğu resepsiyona, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ile diplomatik misyonlardan temsilciler katıldı.