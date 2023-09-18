Ankara merkezli FETÖ operasyonunda 8 kişi yakalandı

Ankara merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 8 kişi yakalandı. Operasyonda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı personelleri ve askeri öğrencilerin de aralarında bulunduğu 10 şüphelinin, mahrem kişilerin kullandığı değerlendirilen operasyonel ankesörlü veya sabit hatlardan arandıkları tespit edildi.

ANKARA merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, aralarında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı personelleri ve askeri öğrencilerin de bulunduğu 10 şüphelinin, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanması içinde kullandığı ankesörlü/sabit hatlardan arandığını tespit etti. Bunun üzerine Ankara merkezli 4 ilde operasyon düzenleyen polis ekipleri, 8 şüpheliyi yakalayarak gözaltına alındı. Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.