FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensupları tarafından, 2011-2013 yılları arasında yapılan KPDS, ALES ve YDS sorularının usulsüz şekilde alınarak, sınav öncesi örgüt mensuplarına dağıtılmak suretiyle haksız menfaat temin edilmesine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, 20 şüpheli hakkında Ankara merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli FETÖ operasyonlarında 20 gözaltı kararı

ANKARA - FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensupları tarafından, 2011-2013 yılları arasında yapılan KPDS, ALES ve YDS sorularının usulsüz şekilde alınarak, sınav öncesi örgüt mensuplarına dağıtılmak suretiyle haksız menfaat temin edilmesine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, 20 şüpheli hakkında Ankara merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2011-2013 yılları arasında gerçekleşen KPDS, ALES, ve YDS sorularının usulsüz şekilde alınarak, sınav öncesi örgüt mensuplarına dağıtılmasına yönelik FETÖ soruşturması çerçevesinde, 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.