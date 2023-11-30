Altıeylül Belediyesi'nin Son 5 Yılda Yaptığı Çalışmalar Sunuldu

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Vali İsmail Ustaoğlu ve Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin'e Altıeylül Belediyesi'nin son 5 yılda yaptığı çalışmalar, hayata geçirdiği ve planlanan projelerle ilgili sunum yaptı.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı tarafından Vali İsmail Ustaoğlu ve Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin'e Altıeylül Belediyesi'nin son 5 yılda yaptığı çalışmalar, hayata geçirdiği ve planlanan projelerle ilgili sunum yapıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi'nde gerçekleştirilen sunumda Başkan Hasan Avcı, son 5 yıl içerisinde Altıeylül'de yapılan hizmetleri, hayata geçirilen projeleri ve Altıeylül'e kazandırılması planlanan projelerle ilgili bilgiler verdi. Başkan Avcı, tamamlanan projeler olan Dallımandıra Mahallesi bin 250 mgwatlık Güneş Enerji Santrali, Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi, Hasan Can Kültür Merkezi, Sabri Uğur Millet Kıraathanesi ve Parkı, Sultan Alparslan Kültür Evi, İsmail Akçay Parkı ve Plevne Millet Kıraathanesi ve Konakpınar Gençlik Merkezi hakkında sunum gerçekleştirdi.

Başkan Avcı, mevcut belediye binasından ayrıldıklarını ve ilçenin sınırları içerisinde bulunan 7 hizmet binasında vatandaşlara hizmet verdiklerini ifade etti. Başkan Avcı, birim birim Altıeylül Belediyesi'nin faaliyetlerini anlattığı sunumda, sosyal belediyecilik anlayışıyla Altıeylül'de bulunan ihtiyaç sahiplerine yapılan sosyal yardımlar konusunda bilgiler verdi.

Yapılan sunumun ardından misafirlere Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi, yeni Belediye hizmet binası inşaatı, Sultan Alparslan Kültür Evi, Hasan Can Kültür Merkezi, Plevne Kapalı Pazar yeri inşaatı, Plevne Millet Kıraathanesi, Seyyid Ahmet Arvasi Parkı ve Millet Kıraathanesi, Gaziosmanpaşa Kapalı Yüzme Havuzu ve Konakpınar Gençlik Merkezi gezdirildi. - BALIKESİR