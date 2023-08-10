Almanya ve Tunus arasındaki işbirliği düzensiz göçmenler konusunda vurgulandı

Almanya Dışişleri Bakanlığı nezdinde Devlet Bakanı Katja Keul, ülkesi ile Tunus arasındaki işbirliğinin düzensiz göçmenler konusunda insan haklarına saygıyla bağlantılı olduğunu söyledi. Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamalarda, Keul'un, ülkeye gerçekleştirdiği birkaç günlük temasları kapsamında Dışişlerinden Sorumlu Devlet Sekreteri Munir Bin Recibe ile bir araya geldiği belirtildi. Keul'un, yoğun düzensiz göç dalgasına karşı uzlaşmacı bir tutum sergilemenin önemine işaret ettiği aktarılan açıklamada, Bin Recibe'nin de Tunus'taki siyasi sürece ilişkin bilgi verdiği ifade edildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı nezdinde Devlet Bakanı Katja Keul, ülkesi ile Tunus arasındaki işbirliğinin "düzensiz göçmenler konusunda insan haklarına saygıyla bağlantılı" olduğunu söyledi.

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamalarda, Keul'un, ülkeye gerçekleştirdiği birkaç günlük temasları kapsamında Dışişlerinden Sorumlu Devlet Sekreteri Munir Bin Recibe ile bir araya geldiği belirtildi.

Keul'un, yoğun düzensiz göç dalgasına karşı uzlaşmacı bir tutum sergilemenin önemine işaret ettiği aktarılan açıklamada, Bin Recibe'nin de Tunus'taki siyasi sürece ilişkin bilgi verdiği ifade edildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Keul'un görüşmede, "Tunus'ta son zamanlarda gündeme gelen düzensiz göçmenlerin akıbetiyle ilgili dehşet verici raporlara" değindiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca Keul'un, "Göç konusunda Tunus'la ikili işbirliği, göçmen ve sığınmacılar konusunda insan haklarına saygıyla bağlantılıdır." dediğine işaret edildi.

Tunus'un, çölde kaderine terk ettiği ve çoğu savaş ve yoksulluktan kaçan sahra altı Afrikalılardan oluşan insanların görüntüleri bir süredir sosyal medyada paylaşılıyor.

Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Libya ve Cezayir'e sınırı olan Tunus'a geliyor.

Tunus'un güney kentlerinde ikamet eden göçmenler, fırsat buldukça teknelerle Avrupa'ya geçmeye çalışıyor.