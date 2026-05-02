Almanya Savunma Bakanı Pistorius: "ABD askerlerinin Avrupa'da, özellikle Almanya'da bulunması bizim ve ABD'nin çıkarınadır"

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, ABD'nin Almanya'daki 5 bin askerini geri çekme kararının beklenmedik değil, öngörülebilir olduğunu belirterek, "ABD askerlerinin Avrupa'da, özellikle de Almanya'da bulunması bizim ve ABD'nin çıkarınadır" dedi.

ABD'nin Almanya'daki 39 bin askerinden 5 binini 6 ila 12 ay arasında geri çekme kararı, Almanya'da hızla yankı buldu. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Alman Haber Ajansına (dpa) yaptığı ilk değerlendirmede, ABD askerlerinin Almanya'da konuşlandırılmasının önemine dikkat çekti. Pistorius, ABD'nin kararının beklenmedik değil, öngörülebilir olduğunu vurgulayarak, "ABD askerlerinin Avrupa'da, özellikle de Almanya'da bulunması bizim ve ABD'nin çıkarınadır" diye konuştu. Pistorius, ABD ile Almanya'nın uluslararası savunma politikalarında birlikte görev yaptığını hatırlatarak, "Avrupa'da barış ve güvenlik için, Ukrayna'ya yardım ve ortak caydırıcılık için Almanya'daki Ramstein askeri üssünde, Grafenwöhr askeri tesislerinde ve başka yerlerde ABD'lilerle yakın iş birliği içinde çalışıyoruz" dedi.

"NATO daha Avrupai olmalı"

ABD'nin Almanya'daki askeri üsleri sayesinde Afrika ve Orta Doğu'daki güvenlik politikalarına ilişkin askeri işlevlerini pekiştirdiğini belirten Pistorius, NATO askeri ittifakının daha Avrupalı olması gerektiğini vurguladı. Pistorius, "Biz Avrupalılar güvenliğimiz için daha fazla sorumluluk almalıyız. Almanya Silahlı Kuvvetleri bu konuda doğru yolda. Almanya aynı zamanda İngiltere, Fransa, Polonya ve İtalya ile daha yakın iş birliği yapacak" dedi.

ABD'nin Almanya'daki askerlerinin bir bölümünü çekme kararı, iki ülke arasında son günlerde yaşanan gerilimin ardından geldi. Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in iki hafta önce müzakere çabalarındaki tıkanmışlığa işaret ederek, "ABD, İran yönetimi tarafından aşağılanıyor" açıklaması yapmasıyla başlayan gerilim, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Merz ne dediğini bilmiyor" şeklinde karşılık vermesi ile sürdü. Merz'in tansiyonu düşürme açıklamalarına karşı geri adım atmayan Trump yönetimi, Almanya'daki askerlerinin bir bölümünü çekeceğini duyurarak sert bir tepki verdi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Almanya'da konuşlu yaklaşık 5 bin askerini 6 ila 12 ay içinde geri çekeceğini duyurdu.

Almanya Savunma Bakanlığına göre Almanya'da konuşlu ABD askerlerinin sayısı yaklaşık 39 bin. Ancak bu sayı rotasyon veya tatbikatlar veyahut uluslararası operasyonlar gerekçesiyle azalıp artabiliyor. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı