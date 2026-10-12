Almanya Başbakanı Merz, ABD'nin Rus dizelinde yaptırımları kaldırma kararını eleştirdi

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rus akaryakıtına yönelik yaptırımları geçici olarak kaldırma kararını eleştirerek, "ABD ve Rusya arasında dizel ihracatı konusunda varılan anlaşmayı not alıyoruz. Ancak, Almanya ve Avrupa için böyle bir karar söz konusu bile olamaz. Rusya, ancak baskı altında ciddi müzakerelerde bulunacaktır ve bu nedenle Rusya'ya yönelik yaptırımlarımıza bağlı kalıyoruz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel akaryakıt fiyatlarını düşürmek amacıyla Rusya ile dizel tedariki konusunda anlaştıklarını, karşılığında yaptırımları geçici olarak askıya aldıklarını duyurmasına Almanya'dan tepkiler sürüyor. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, genel başkanlığını yaptığı Hristiyan Demokrat Partinin (CDU) Yürütme Kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. Toplantıda iç ve dış politika gündemli değerlendirmelerin yapıldığını belirten Merz, ABD ile Rusya arasında varılan dizel ihracatına ilişkin anlaşmaya tepki gösterdi. Trump'ın, Rus akaryakıtına yönelik yaptırımları geçici olarak kaldırma kararını eleştiren Merz, "ABD ve Rusya arasında dizel ihracatı konusunda varılan anlaşmayı not alıyoruz. Ancak, Almanya ve Avrupa için böyle bir karar söz konusu bile olamaz. Rusya ancak baskı altında ciddi müzakerelerde bulunacaktır ve bu nedenle Rusya'ya yönelik yaptırımlarımıza bağlı kalıyoruz" dedi. Merz, Moskova'nın Ukrayna'nın sivil enerji yapısına yönelik saldırılarının ardından yaptırımların daha da sıkılaştırılmasını talep ederek, "Rusya, barışçıl tekliflere veya müzakereler için önerilere açıkça yanıt vermeyecektir. Rusya, Trump'ın enerji ateşkesi önerisine Ukrayna'nın sivil enerji arzına yönelik büyük saldırılarla zaten yanıt verdi" dedi. Merz, Ukrayna'nın Almanya ve Avrupa'ya güvenebileceğini tekrarlayarak, "Ukrayna'nın yanındayız ve Avrupa Birliği olarak bu hafta Perşembe ve Cuma günleri Brüksel'de, Ukrayna'nın özgürlüğünü ve Avrupa'nın güvenliğini aynı anda güvence altına alacak adil ve kalıcı bir barış için birlikte çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'daki savaşın henüz sona ermediğini vurgulayan Almanya Başbakanı Merz, "Bu bağlamda elbette doğru yaklaşım ve doğru strateji hakkında sürekli görüşüyoruz. İngiltere, Fransa ve Almanya'nın üç dış politika danışmanı hafta sonu ABD'deydiler. Bu konuyu Amerikan hükümetiyle de görüştüler. Biz de bu savaşı sona erdirmeye nasıl katkıda bulunabileceğimiz konusunda ortak bir yol aramaya devam ediyoruz. Ancak Ukrayna'ya nasıl yardım etmemiz gerektiği konusundaki görüşümde hiçbir değişiklik yapmayacağım" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında hafta sonu varılan dizel anlaşmasında Rusya'nın ABD'ye ve küresel piyasalara hemen 300 bin ton dizel göndermesi, kasım ayında 500 bin ton daha ve ardından bir milyon ton ek dizel sağlaması öngörülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı