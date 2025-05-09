Almanya Başbakanı Friedrich Merz'ten Göç İçin 'Ulusal Acil Durum' İlanı

ALMANYA Başbakanı Friedrich Merz, sınırları kalıcı olarak kontrol altına almak amacıyla, göç konusunda 'ulusal acil durum' ilan etti.

Alman medyasında yer alan haberlere göre, Merz Avrupa Birliği'nin İşleyişine İlişkin Antlaşma'nın 72'nci maddesini devreye sokmak istiyor. Merz seçim kampanyasında verdiği vaadi yerine getirmek ve ülke sınırlarını kalıcı olarak kontrol altına almak için 'ulusal acil durum' ilan etti. Uygulamanın ne zaman başlayacağı ise henüz bilinmiyor.