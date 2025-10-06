Aliyev ve Yıldırım Türk Devletleri İş Birliğini Görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gebele şehrinde Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ile bir araya geldi.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, temasları kapsamında Azerbaycan'ın Gebele şehrine geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Binali Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Görüşmede, TDT'nin faaliyetlerine verdiği destekten dolayı Aliyev'e teşekkür eden TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, Türk devletleri arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi sürecine katkı sağlamaya devam edeceğini dile getirdi. Görüşmede aynı zamanda, TDT Devlet Başkanları Konseyi'nin 12. Zirvesi'nin önemine değinildi ve Azerbaycan'da düzenlenen diğer uluslararası etkinlikler gibi bu zirvenin de üst düzey şekilde gerçekleştirileceği konusundaki güven vurgulandı. Görüşmenin devamında, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki kardeşlik ve stratejik ittifak ilişkilerinin her alanda daha da genişletileceği ifade edildi. - BAKÜ