Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Aliyev’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriği

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tebrik mektubu gönderdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik mektubu gönderdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle bir tebrik mektubu gönderdi. Mektubunda Türkiye'yi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla hem kendi hem de Azerbaycan halkı adına tebrik ettiğini belirten Aliyev, "Azerbaycan ile Türkiye'yi tarihin sınavlarından geçmiş gerçek dostluk ve kardeşlik bağları birleştirmektedir. 2021 yılında sizinle birlikte imzaladığımız Şuşa Beyannamesi ile ülkelerimiz arasındaki ilişkiler en üst seviyeye, müttefiklik düzeyine ulaşarak nitelik bakımından yeni bir içerik ve mahiyet kazanmıştır. Bu bayram gününde size sağlık, mutluluk, yüce devlet faaliyetlerinizde başarılar, kardeş Türkiye'ye ve halkına daima huzur ve refah diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
6 milyon lira ödeyip ömür boyu yaşayacaklardı! Yakıt giderleri artınca gemiden kovuldular

6 milyon lira ödedikleri gemiden kovuldular
Yapay zekaya danışarak ilaç dozunu değiştirdi! 31 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Yapay zekaya sorduğu soru ölüm getirdi
Türkiye Cumhuriyeti 103 yaşında

Türkiye Cumhuriyeti 103 yaşında
Şöminede benzinle ateş yakmak istedi! Evi kül oldu, kendisi hastanelik

Bir anlık hatayla evi küle döndü! Yaptığı şeye bin pişman oldu
Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe'ye tek şart: O giderse gelirim

Aykut Kocaman bombayı patlattı: O giderse gelirim
Kuzey Kore'den savaş provası gibi hamle! 10 füze fırlatıldı

Dünyayı tedirgin eden haber! Peş peşe 10 füze ateşlediler
Duş alırken pencereden uzatılan telefonu gördü! Sonrası daha da korkunç

Duş alırken fark etti! Telefondan çıkanlar genç kadını dehşete düşürdü