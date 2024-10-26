Ali Demir, AK Parti Kırşehir Merkez İlçe Başkanlığına Yeniden Seçildi
AK Parti Kırşehir Merkez İlçe Başkanlığı, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrede yeniden Ali Demir'e emanet edildi. Tek listeyle yapılan seçimde parti üyeleri, geçmiş dönemin raporlarını değerlendirerek Ali Demir'in yeniden başkanlık görevine gelmesini onayladı.
Ak Parti Kırşehir Merkez İlçe Başkanlığına Ali Demir, yeniden seçildi.
Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde Genel Merkez İl Koordinatörü Halise Çiftçi'nin divan başkanlığını yaptığı kongrede faaliyet raporu, bilanço, gelir ve gider hesapları okunup ibra edildi.
Tek listeyle yapılan seçimde İlçe Başkanı Ali Demir yeniden göreve seçildi.
Kongreye AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Ozan, AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal, MHP İl Başkanı Arif Kılıç, MHP Merkez İlçe Başkanı Yasin Berktaş, ilçe başkanları ve belediye başkanları ile partililer katıldı.