Haberler

Ali Babacan: Öcalan'ın Mesajları Komisyona İletilmeli

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Öcalan'ın komisyona iletmek istediği mesajların aktarılmasının önemli olduğunu vurgulayarak, Erdoğan'ın süreci sahiplenmediğini ifade etti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Öcalan'ın komisyona iletmek istediği mesajlar varsa, bu mesajların bir şekilde komisyona aktarılmasının önemli ve yararlı olacağını ifade etmiştik. Bu mesajların hangi metotla iletilmesi için de çalışılmalıydı. O günden bugüne, Sayın Erdoğan'a baktığımızda bu konuyu sahiplenmediğini gördük" dedi.

TBMM'de Saadet, Gelecek ve DEVA partilerinin milletvekillerinden oluşan Yeni Yol Partisi'nin grup toplantısı düzenlendi. DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı ziyareti ile ilgili, Yeni Yol grubunun aldığı kararın yeterince anlaşılmadığını söyledi.

'BU SÜRECE AÇIK VERDİK'

Babacan, "Biz ilk günden bu yana terörün, şiddetin sona ermesini hedefleyen bu sürece açık verdik. 'Başarılı olma ihtimali yüzde 5 bile olsa o ihtimali destekleriz' dedik. Hatta bu iradeyi, ülkenin Cumhurbaşkanı'ndan aylar önce ortaya koyduk. 'Zor bir süreçtir, çetrefilli bir süreçtir' dedik. 'Bu süreci baltalamak isteyenler, taş koymak isteyenler olacaktır' dedik. Suriye kaynaklı risklere dikkat çektik. En büyük oyun bozucunun İsrail olabileceğini söyledik. Tüm bunlara rağmen Türkiye'nin en genç siyasi partilerinden birisi olarak sorumluluk üstlendik ve bu sorumluluğumuzun gereğini de yerine getirdik, getiriyoruz" dedi.

'HEYETİN ZİYARET RAPORUNU BEKLİYORUZ'

Ali Babacan, "Bundan tam 3 ay önce söylemiştim; bu süreçte Öcalan'ın komisyona iletmek istediği mesajlar varsa, bu mesajların bir şekilde komisyona aktarılmasının önemli ve yararlı olacağını ifade etmiştik. Bu mesajların hangi metotla iletilmesi için de çalışılmalıydı. O günden bugüne, Sayın Erdoğan'a baktığımızda bu konuyu sahiplenmediğini gördük. Aylarca hiç konuşmadı, geçen haftaki grup konuşmasında dahi, 'Meseleyi komisyona havale ediyoruz' dedi. Nihayetinde komisyondan bir temsil heyetinin İmralı'ya gitmesiyle ilgili öneri sunuldu ve kabul edildi. Biz bu öneriye reddeden, engelleyen bir tutum da ortaya koymadık. İsteyenin gidebileceğini söyledik. Heyet Ada'ya gitti ve geldi. Şimdi heyetin ziyaret raporunu bekliyoruz, umarız ki en kısa zamanda komisyon bilgilendirilir" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor

50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Havacılık tarihinde kritik adım! 6 yıldır bekleniyordu, bu gece başlıyor

Türkiye'den tarihi hamle! 6 yıldır bekleniyordu, bu gece başlıyor
Depremle ortaya çıktı! Yıllarca haberleri olmadan üstünde yaşamışlar

Depremle ortaya çıktı! Yıllarca bakın neyin üzerinde yaşamışlar
Tarihi araştırma yaparken servet buldu! Hemen ekiplere teslim etti

Tarihi araştırma yaparken servet buldu! Hemen ekiplere teslim etti
Ailesiyle birlikte ölü bulunan adamın alışveriş yaptığı anlar kamerada

İşte ailesiyle birlikte ölen adamın son görüntüleri
Havacılık tarihinde kritik adım! 6 yıldır bekleniyordu, bu gece başlıyor

Türkiye'den tarihi hamle! 6 yıldır bekleniyordu, bu gece başlıyor
Bakanlık rakam verdi! İşte bedelli askerlikten elde edilen gelir

Bakanlık rakam verdi! İşte bedelli askerlikten elde edilen gelir
Geçen yılki asgari ücret zammını doğru bilen dev bankadan 2026 tahmini geldi

Geçen yıl doğru bilmişti! Dev banka asgari ücret tahminini açıkladı
'Delirmek üzereyim' diyerek sıkıntısını anlattı, izleyen herkes öneride bulundu

"Delireceğim" deyip derdini anlattı, izleyen herkes öneride bulundu
Polis memuru kayınvalidesini bağ evinde öldürüp intihara kalkıştı

Polis memuru para için kayınvalidesini bağ evinde öldürdü
ABD'de tutuklu Türk akademisyen Furkan Dölek özgürlüğüne kavuştu

ABD'de aylardır tutukluydu! Türk akademisyenle ilgili yeni karar
Cem Uzan'a soğuk duş! TMSF, Paris'teki gizli kasasına el koydu

Cem Uzan'a soğuk duş! TMSF gizli kasaya resmen el koydu
Mardin'deki vahşette sır perdesi kaldırılamadı! Silah evden çıkmadı, özel ekip kuruldu

Mardin'deki vahşette yeni detaylar şüpheleri tek noktaya yoğunlaştırdı
Bebeğini önce bıçakladı, sonra yakarak öldürdü! İşte cani anne için istenen ceza

Bebeğini vahşice katletti! İşte cani anne için istenen ceza
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.