Ali Babacan: Öcalan'ın Mesajları Komisyona İletilmeli

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Öcalan'ın komisyona iletmek istediği mesajlar varsa, bu mesajların bir şekilde komisyona aktarılmasının önemli ve yararlı olacağını ifade etmiştik. Bu mesajların hangi metotla iletilmesi için de çalışılmalıydı. O günden bugüne, Sayın Erdoğan'a baktığımızda bu konuyu sahiplenmediğini gördük" dedi.

TBMM'de Saadet, Gelecek ve DEVA partilerinin milletvekillerinden oluşan Yeni Yol Partisi'nin grup toplantısı düzenlendi. DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı ziyareti ile ilgili, Yeni Yol grubunun aldığı kararın yeterince anlaşılmadığını söyledi.

'BU SÜRECE AÇIK VERDİK'

Babacan, "Biz ilk günden bu yana terörün, şiddetin sona ermesini hedefleyen bu sürece açık verdik. 'Başarılı olma ihtimali yüzde 5 bile olsa o ihtimali destekleriz' dedik. Hatta bu iradeyi, ülkenin Cumhurbaşkanı'ndan aylar önce ortaya koyduk. 'Zor bir süreçtir, çetrefilli bir süreçtir' dedik. 'Bu süreci baltalamak isteyenler, taş koymak isteyenler olacaktır' dedik. Suriye kaynaklı risklere dikkat çektik. En büyük oyun bozucunun İsrail olabileceğini söyledik. Tüm bunlara rağmen Türkiye'nin en genç siyasi partilerinden birisi olarak sorumluluk üstlendik ve bu sorumluluğumuzun gereğini de yerine getirdik, getiriyoruz" dedi.

'HEYETİN ZİYARET RAPORUNU BEKLİYORUZ'

Ali Babacan, "Bundan tam 3 ay önce söylemiştim; bu süreçte Öcalan'ın komisyona iletmek istediği mesajlar varsa, bu mesajların bir şekilde komisyona aktarılmasının önemli ve yararlı olacağını ifade etmiştik. Bu mesajların hangi metotla iletilmesi için de çalışılmalıydı. O günden bugüne, Sayın Erdoğan'a baktığımızda bu konuyu sahiplenmediğini gördük. Aylarca hiç konuşmadı, geçen haftaki grup konuşmasında dahi, 'Meseleyi komisyona havale ediyoruz' dedi. Nihayetinde komisyondan bir temsil heyetinin İmralı'ya gitmesiyle ilgili öneri sunuldu ve kabul edildi. Biz bu öneriye reddeden, engelleyen bir tutum da ortaya koymadık. İsteyenin gidebileceğini söyledik. Heyet Ada'ya gitti ve geldi. Şimdi heyetin ziyaret raporunu bekliyoruz, umarız ki en kısa zamanda komisyon bilgilendirilir" diye konuştu.