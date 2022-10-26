Ali Babacan'dan TTB Başkanı Fincancı'nın gözaltına alınmasına eleştiri: Bu zararın telafisi imkansız

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığını iddia eden Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, 'terör örgütü propagandası' yapmak suçlamasıyla İstanbul'da gözaltına alındı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan DEVA Partisi lideri Ali Babacan, "Siyasetçilerin verdiği talimatla hareket eden yargının verdiği zararın telafisi imkansız" ifadelerine yer verdi.