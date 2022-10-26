Ali Babacan'dan TTB Başkanı Fincancı'nın gözaltına alınmasına eleştiri: Bu zararın telafisi imkansız
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığını iddia eden Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, 'terör örgütü propagandası' yapmak suçlamasıyla İstanbul'da gözaltına alındı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan DEVA Partisi lideri Ali Babacan, "Siyasetçilerin verdiği talimatla hareket eden yargının verdiği zararın telafisi imkansız" ifadelerine yer verdi.
Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın, sabah saatlerinde gözaltına alınmasıyla ilgili DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan dikkat çeken bir yorum geldi.
Türkiye'nin itibarının Şebnem Korur Fincancı'nın bir konuşmasıyla zedelenmeyeceğini ifade eden Babacan, "Fakat siyasetçilerin verdiği talimatla hareket eden yargının verdiği zararın telafisi imkansız. Fikirlerin doğruluğunu yanlışlığını, özgür tartışma ortamlarında konuşabiliriz. Yargı sopası altında değil" ifadelerini kullandı.
İşte Ali Babacan'ın o paylaşımı;
Şebnem Korur Fincancı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör operasyonlarında ''kimyasal silah kullandığını'' iddia etmesi nedeniyle tepkilerin odağı haline gelmişti.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) da bir açıklama yaparak iddiayı yalanlamıştı. Açıklamada, TSK envanterinde kimyasal silah bulunmadığı bildirilmişti.