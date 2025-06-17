Ala'dan CHP'ye Tepki: Jeopolitik Öngörüden Yoksunlar

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, CHP'nin bölgesel gelişmeleri okuyamadığını ve küresel dengeleri kavrayamadığını ileri sürerek, "Jeopolitik öngörüden ve ulusal çıkar perspektifinden yoksun bir muhalefet anlayışıyla karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

Ala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in CHP TBMM Grup Toplantısı'ndaki açıklamalarına tepki gösterdi.

CHP yönetiminin dış politikadaki eski ezberleri tekrar ettiğini vurgulayan Ala, şunları kaydetti:

"Ne bölgesel gelişmeleri okuyabiliyorlar ne de küresel dengeleri kavrayabiliyorlar. Jeopolitik öngörüden ve ulusal çıkar perspektifinden yoksun bir muhalefet anlayışıyla karşı karşıyayız. Dış politikamıza ilişkin kendilerinden bir perspektif göremediğimiz gibi tüm dünyanın takdirini kazanan diplomasimizi sözüm ona eleştiriyorlar. Orta Doğu yangın yerine dönerken Sayın Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü çok taraflı liderler diplomasi ile Türkiye olarak, bölgesel ve küresel etki alanını genişletiyor ve yeni bir stratejik paradigmanın inşası için çalışıyoruz. Türkiye'nin aktif dış politikasını kararlılıkla sürdürdüğü bu dönemde milletimiz, daha sorumlu bir muhalefet anlayışını hak etmektedir. "