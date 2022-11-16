Akşener'in kafa karıştıran paylaşımı canlı yayında İBB Başkanı İmamoğlu'na soruldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener önceki gün Adana'nın İmamoğlu ilçesini ziyaret etti. Akşener, bu ziyaretine ilişkin görselleri sosyal medya hesabından "İmamoğlu'ndayız..." notuyla paylaştı. Akşener'in bu paylaşımı, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na cumhurbaşkanı adaylığı için mesajı mı gönderdi?" sorusunu akıllara getirdi.

Akşener'in bu paylaşımının yankıları sürerken konuyla ilgili gözlerin çevrildiği İBB Başkanı İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi. Habertürk ekranlarına konuk olan İmamoğlu, Akşener'in paylaşımıyla ilgili yöneltilen soruya, "Efendim Adana'ya gittim, Zeydan dostumun oğlu evleniyordu. Hatta benim soyadıma ait ilçe var. Zeydan Bey tweet atıyor 'İmamoğlu için herşeyi yaptık' diyor. Sivas'a gittik. Meral Hanım'ın mesajı çok şıktı, jest olarak gördüm. İmamoğlu ilçesinde, daha ne desin? Ne kadar mutluluk verici. Yarın genel başkanımız da gitse o da aynı espriyi yapabilir, İmamoğlu'ndayız diyebilir" yanıtını verdi.

"MİLLET İTTİFAKI'NIN ORTAYA KOYDUĞU ADAYLIKLA SEÇİMİ KAZANMIŞ BİRİSİYİM"

İmamoğlu sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Ben CHP'liyim. CHP kültürünün neyi gerektirdiğini iyi biliyorum. Millet İttifakı'nın ortaya koyduğu adaylıkla seçimi kazanmış birisiyim. Bunun mimarı, siyaset mühendisliğini yapan kişinin sayın Kılıçdaroğlu'nun sözünün eri olmayı her şeyin önünde tutmuş birisiyim. 6'lı Masa'nın icraat üreten en önemli temsilcisiyim. Yandaş medyanın ekranları bu işin lokomotifi. Hatta bizim partimize çok yakın olduğu iddia eden ekranlar. Bu oyuna gelmeyelim. 1,5 senedir aday kim, adayınız kim? Size ne! Siz kendi işinize bakın.

"DÜNYANIN İLK 10 EKONOMİSİNDEN 23'E DOĞRU İNİŞE GEÇTİK"

AK Parti 2002 sonunda bir hedef koyuyor; 2023 diye sayfaları var. 500 milyar dolar ihracat, 260 milyar dolar seviyesinde, yarısı olamamış. Ticaret açığı 105 milyara gidiyor. Kişi başı gelir 25 bin dolar dendi. Dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına gireceğiz. Neredeyiz 23'e doğru inişe geçtik. KKM üzerinden ödenen rakamın yarısıyla EYT'nin maliyetini karşılıyorsunuz.

"EKONOMİK SORUNLAR VAR"

Bu ülkede temel sorunlar var. Ekonomik sorunlar var. Zenginleşen, yüzde 7 23 kat zenginleşen kitle var iken. 23 kat fakirleşen yüzde 60'a yakın kitle var. İBB'ye aday gösterildiğimde yaptığımız anketlerde yüzde 14,5 gerideydim. Yüzde 11 farkla seçim kazandım. Bugün seçim yapılırsa daha büyük fark yaparız, yüzde 60'ın üstüne koyarız."