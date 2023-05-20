Akşener'den Ali Babacan'ın "Cumhur ittifakıyla beraber çalışmaya hazırız" sözlerine yanıt

İYİ Parti lideri Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın gündem yaratan "Cumhur İttifakı 'Gelin biz beraber çalışalım' derse çalışmaya hazırız" sözlerine yanıt verdi. Akşener, "İşte bazen ne söylediğiniz değil, ne zaman söylediğiniz önemlidir" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı bir televizyon yayınında anayasa değişikliği konusuna ilişkin, "Eğer Cumhur İttifakı, herhangi bir noktada; anayasa değişikliği ile alakalı, 'Gelin beraber çalışalım' derse, çalışmaya hazırız. Biz onlara da 'Gelin beraber çalışalım'" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözler sosyal medyada muhalif kesim tarafından eleştirildi.

BABACAN'IN SÖZLERİ AKŞENER'E SORULDU

14 Mayıs seçimleri sonrası ilk kez kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ali Babacan'ın bu sözleri soruldu.

"BAZEN NE SÖYLEDİĞİNİZ DEĞİL, NE ZAMAN SÖYLEDİĞİNİZ ÖNEMLİ"

Akşener, "Şimdi ben izlemedim, arkadaşlarım söylediler. İşte bazen ne söylediğiniz değil, ne zaman söylediğiniz önemlidir" dedi.