Aksaray'da düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri, çelenklerin koyulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu konuşmasında, 30 Ağustos Zaferi'nin milletimizin istiklalini kazandığı önemli bir zafer olduğunu vurguladı. Programda Jandarma Komando Birliği'nin gösterisi ve halk oyunları da yer aldı.

Aksaray'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerle kutlandı.

15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Belediye Başkanı Evren Dinçer ve daire müdürlerinin selamlaması ile başlayan program çelenklerin koyulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Törende konuşan Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, "Mazisi şanlı zaferlerle dolu aziz milletimizin ebedi istiklalini kazandığı gün olarak tarihe geçen 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümüne erişmenin haklı onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Aziz milletimizin binlerce yıllık şanlı tarihinde, birbirinden kıymetli, sayısız zafer vardır. Ancak bunlardan bazıları milletimizin mukadderatını belirlediği için bir savaştan, bir zaferden öte, daha derin manalar taşır. İşte, 30 Ağustos Zaferi de bunlardan biridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, 26 Ağustos'ta başlayan ve 30 Ağustos 1922'de tarihe altın harflerle yazılmış eşsiz bir zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muhaberesi ile vatan topraklarımız kurtarılmış, Türk Milleti, hürriyet ve bağımsızlık içinde yaşama onuruna kavuşmuştur" dedi.

Konuşmaların ardından Jandarma Komando Birliği tarafından hazırlanan gösteri yapıldı. Vatandaşlar Jandarma Komando Birliği'nin gösterisine yoğun ilgi gösterirken, program halk oyunu gösterileri ile devam etti. Program, geçit törenin yapılmasının ardından Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu'nun tebrikleri kabulü ile sona erdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı programına Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Aksaray Milletvekilleri Hüseyin Altınsoy, Ramazan Kaşlı, Turan Yaldır, Belediye Başkanı Evren Dinçer, kurum müdürleri, STK başkanları, emniyet güçleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. - AKSARAY