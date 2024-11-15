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AK Partili vekil Oxford'da burslu yüksek lisans yaptı, ortalık fena karıştı

AK Partili vekil Oxford'da burslu yüksek lisans yaptı, ortalık fena karıştı
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AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, dünyada sadece 4 kişiye verilen burs ile İngiltere'deki Oxford Üniversitesi'nde işletme yüksek lisansı yaptı. Gelişme sonrası çok sayıda kullanıcı "torpil" iddiasında bulunurken Kadak konuyla ilgili açıklama yaparak "Türkiye'de hangi üniversitede okursam okuyayım oraya torpille geldiğimi iddia edenler olacaktır diye özellikle yurt dışında eğitim görmek istedim" dedi.

AK Partili vekil Rümeysa Kadak (28), dünyada sadece 4 kişiye verilen burs ile Oxford Üniversitesi'nde işletme yüksek lisansı yaptı.

TORPİL İMASINDA BULUNDULAR

Mezuniyet fotoğraflarını da X hesabından paylaşan Kadak ile ilgili bu gelişme sonrası çok sayıda kişi "torpil" imasında bulundu.

AK Partili vekil Oxford'da burslu yüksek lisans yaptı, ortalık fena karıştı

YORUMLAR ART ARDA GELDİ

Kadak, "Halkın çocuklarına imam hatip, sizlere Oxford", "Ne adil dünya. Okulun yüzde 30'u kısmı burslu. Yüzde 70'i kim ödedi?" gibi yorumlar gelmesi üzerine hesabından bir açıklama yaptı.

AK Partili vekil Oxford'da burslu yüksek lisans yaptı, ortalık fena karıştı

TEPKİLER ÜZERİNE AÇIKLAMA YAPTI

İngiltere'de Türkiye'deki gibi ücretsiz eğitimin olmadığını ve Oxford'un resmi bursuyla okuduğunu belirten Kadak "Maksimum 4 kişinin faydalanabildiği bu bursa hak kazandığım için minnettarım. Bu program için meclisi aksatmadım, meclis kayıtlarına bakarsanız katılımımı görebilirdiniz. Katip üye olduğum için böyle bir ihtimalim zaten yok. Divanda bulunmazsak, genel kurul çalışmalarına başlayamıyor.

AK Partili vekil Oxford'da burslu yüksek lisans yaptı, ortalık fena karıştı

"ALANINDA EN İYİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SEÇİLDİ"

Mezunu olduğum program zaten yoğun iş yükü olan yöneticilere özel dizayn edilen bir yüksek lisans programı. Belçika'da siyasetçi bir başka arkadaşımız da sınıf arkadaşım, Columbia Üniversitesi'nde dekanlık yapan arkadaşım da, dünyanın en büyük yatırım şirketlerinde yöneticilik yapan arkadaşlarım da.

Okuduğum program dünyada alanında en iyi yüksek lisans programı seçildi. Fakat bunun da ötesinde Türkiye'de hangi üniversitede okursam okuyayım oraya torpille geldiğimi iddia edenler olacaktır diye özellikle yurt dışında eğitim görmek istedim. Bir gün neden Oxford'da eğitim gördüğümü açıklamak zorunda kalacağımı hiç düşünmemiştim" dedi.

AK Partili vekil Oxford'da burslu yüksek lisans yaptı, ortalık fena karıştı

AK Partili vekil Oxford'da burslu yüksek lisans yaptı, ortalık fena karıştı

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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