AK Partili Külünk'ten kendi partisine uyarı: Yerel seçimde bu hatayı yaparsak Özal gibi oluruz

AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk, önümüzdeki yıl yapılacak yerel seçimlerle ilgili dikkat çeken bir çıkışa imza attı. Belirlenecek adayların sokağı temsil eden profiller olması gerektiğini ifade eden Külünk, "2024 yerel seçimleri hem de her yerde ilçeden ile 14/28 Mayıs'tan çok daha sert geçecek. Sokağın temsilcisi olacak profiller yerine atama usulü eş dost hatır esaslı adaylarla milletimizin karşısına çıkılırsa merhum Özal'ın uğradığı hezimete uğranılır" dedi.

14 Mayıs'ta yapılan seçimlerin ardından tüm gözler 2024'te yapılacak yerel seçimlere çevrilmiş durumda... Partiler yavaş yavaş yerel seçim havasına girmeye başlarken AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

ÖZAL VE ANAP HATIRLATMASI YAPTI

Paylaşımında yerel seçimde belirlenecek adayların sokağı temsil eden profiller olması gerektiğini belirten Külünk, "Hayat duruştur. Sokakla inatlaşılmaz. Net olarak ifade ediyoruz. 2024 yerel seçimleri hem de her yerde ilçeden ile 14/28 Mayıs'tan çok daha sert geçecek. Eğer sokağın beklentisini karşılamak yerine inatla bizim istediğimiz belediye başkan adayı olacak denirse, sokağın beklentisini karşılamak ve de sokağın temsilcisi olacak profiller yerine atama usulü eş dost hatır esaslı, teşkilatın tarihsel ruhunu yansıtmayan meclis üyesi adayları ile kahraman milletimizin karşısına çıkılırsa kimse unutmasın hiç beklemedikleri tıpkı 1989 yerel seçimlerinde ANAP ve merhum Özal'ın uğradığı hezimete uğranılır" ifadelerine yer verdi.

"BİR KENARA NOT EDELİM"

Paylaşımının sonunda "Bir kenara not olarak düşelim" diyen Külünk, şöyle devam etti: "Anlayana sivri sinek saz, anlamayana davul zurna az."