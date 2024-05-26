AK Partili Güler: Kuduz tehlikesi olan hayvanlar uyutulacak

Sokak hayvanlarıyla ilgili henüz taslak durumunda olan düzenleme kamuoyunda farklı tartışmalara neden olurken Ak Parti'den yeni bir açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler, saldırgan olan ve kuduz tehlikesi bulunan hayvanların uyutulacağını söyledi.

"KUDUZ TEHLİKESİ OLAN UYUTULACAK"

Kanal 7'deki canlı yayınına konuk olan Güler, sokak hayvanlarıyla ilgili çalışmanın henüz tamamlanmadığını belirterek özellikle "uyutma" seçeneğiyle ilgili çıkan tartışmalara yanıt verdi.

Düzenlemenin, sokak hayvanlarını sahiplendirmek ve barınaklarda korunmalarını sağlamak olduğunu vurgulayan Güler, "En sonunda saldırgan, kuduz tehlikesi taşıyan hayvanları da uyutmak. Bunların aşama aşama desteklenmesi gerekiyor." dedi.

"BARINAK DIŞINDAKİ HAYVANLARDA CİDDİ KUDUZ TEHLİKESİ VAR"

Mevcut barınakların, orman alanlarında yapıldığını belirten Güler, "Bu barınaklarda kalmayan, orman alanlarda yaşayan hayvanlarda ciddi bir kuduz tehlikesi oluşmuştur. Bu hayvanların yaşam alanlarını tehlikeye sokuyor. Burada hayvan satışının sıkı denetiminin oluşturulması ve önlem alınamayacak hayvanların uyutulması konusunda çalışma yürütülüyor." şeklinde konuştu.

"10-15 GÜN İÇİNDE DÜZENLEMEYİ PAYLAŞACAĞIZ"

Güler, önümüzdeki günlerde muhalefet partilerini ziyaret edeceğini belirterek görüşmelerin sonrasında düzenlemeyle ilgili çalışmalar yapacaklarını belirtti ve "10-15 gün içerisinde düzenlemeyi paylaşacağız." dedi.