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AK Partili Demir: Şişli Kent Lokantası yakın zamanda yeniden açılacak

AK Partili Demir: Şişli Kent Lokantası yakın zamanda yeniden açılacak
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, Şişli Kent Lokantası'nın CHP'li Şişli Belediye Başkanı görevdeyken ihale yapmadığı için kapatıldığını söyledi. Demir, Kent Lokantası'nın yakın zamanda yeniden hizmete açılacağını duyurdu.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, "Şişli Kent Lokantası bizzat CHP tarafından kapatılmıştır. Yakın zamanda yeniden hizmete açılacaktır" açıklamasında bulundu.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda, CHP'li Şişli Belediye Başkanı'nın tutuklanması sonrası atanan kayyum tarafından kapatıldığı öne sürülen Kent Lokantası'na ilişkin açıklama yaptı.

"CHP TARAFINDAN KAPATILMIŞTI"

"Şişli'de yaşananları ve bunun üzerinden atılan iftiraları, yalanları yürütülen algı kampanyasını hayretle ve dikkatlice izliyoruz" diyen Demir, "Şişli'de kapanan Kent Lokantası gerçeği şudur: 19 Mart'ta CHP'li Şişli Belediye Başkanı görevdeyken ihale yapmadığı için, dolayısıyla yemek yapacak malzeme olmadığı için bizzat CHP tarafından kapatılmıştır" ifadelerini kullandı.

"YAKIN ZAMANDA YENİDEN HİZMETE AÇILACAKTIR"

Şişli Belediyesi'nin konuyla ilgili açıklamasını da paylaşan Demir, "Sorunun kaynağı ve sebebi CHP Belediyesinin beceriksizliğidir. Biz AK Parti olarak milletimize yapılan en küçük hizmetin bile sekteye uğraması arzu etmeyiz. Yakın zamanda Şişli Kent Lokantası yeniden hizmete açılacaktır. Keşke gerçek dışı algı oluşturmak ve insanları manipüle etmek için harcadığınız zamanı ve milletin kaynağını millete hizmet için harcasaydınız" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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