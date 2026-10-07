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AK Parti tarafından hazırlanan fonların tasfiyesine yasal zemin oluşturacak yaklaşık 10 maddelik kanun teklifi milletvekillerinin imzasına açıldı.

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AK Parti tarafından hazırlanan fonların tasfiyesine yasal zemin oluşturacak yaklaşık 10 maddelik kanun teklifi milletvekillerinin imzasına açıldı.

AK Parti tarafından hazırlanan fonların tasfiyesine yasal zemin oluşturacak yaklaşık 10 maddelik kanun teklifi milletvekillerinin imzasına açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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