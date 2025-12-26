AK Parti Sözcüsü Çelik: "Humus vilayetinde camiye gerçekleştirilen terör saldırısını lanetliyoruz"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'nin Humus vilayetinde bir camiye gerçekleştirilen terör saldırısını lanetledi ve saldırıda hayatını kaybedenlere rahmet diledi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'nin Humus vilayetinde bir camiye gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.
AK Parti Sözcüsü Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Kardeş Suriye'nin Humus vilayetinde bir camiye gerçekleştirilen terör saldırısını lanetliyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Kardeş Suriye'ye başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika