AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, HÜDA PAR Adana İl Binası'na yapılan saldırıyı kınadı ve başsağlığı diledi. Çelik, saldırıda hayatını kaybeden kişiye rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, HÜDA PAR Adana İl Binası'na yapılan saldırıyı kınadı.

AK Parti Sözcü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak saldırıyı kınadı ve başsağlığı diledi. Sözcü Çelik, paylaşımında, "HÜDAPAR Adana İl Başkanı Salih Demir ve İl Sekreteri Sacit Pişgin'i hedef alan vahşi saldırıyı lanetliyoruz. Saldırıda hayatını kaybeden Sacit Pişgin'e Yüce Allah'tan rahmet, yaralı Salih Demir'e acil şifalar diliyoruz. Güvenlik güçlerimiz faili derhal yakalamış olup tahkikatı derinlemesine yürütmektedir. Siyaseti hedef alan şiddetin üzerine gidilecek; hadise her yönüyle aydınlatılacaktır. HÜDAPAR camiasına taziyelerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.