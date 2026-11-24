AK Parti Sözcüsü Çelik, Yeni Parti toplantısında Cumhurbaşkanına dair sözleri kınadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeni Parti grup toplantısında Cumhurbaşkanı hakkında kullanılan ifadelerin son derece çirkin olduğunu söyledi. Çelik, söz konusu ifadeleri en güçlü şekilde kınadıklarını açıkladı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Yeni Parti grup toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında kullanılan ifadeler son derece çirkindir. En güçlü şekilde kınıyoruz."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı