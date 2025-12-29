AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yalova'daki operasyonda şehit olan polisler için başsağlığı mesajı Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Terör insanlığın düşmanıdır. Terörün her türlüsüyle mücadele kararlılıkla sürecektir." ifadesini kullandı.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

" Yalova'da DEAŞ terör örgütüne dönük operasyon sırasında şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Değerli ailelerinin, kahraman emniyet güçlerimizin ve milletimizin başı sağolsun. Yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyoruz. Terör insanlığın düşmanıdır. Terörün her türlüsüyle mücadele kararlılıkla sürecektir."