AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Netanyahu'ya Sert Tepki

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 1915 olayları hakkındaki açıklamasını eleştirerek, tarih ve insanlık vicdanı önünde yargılanması gereken birinin sözlerinin yalan olduğunu belirtti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Soykırım şebekesinin başındaki Netanyahu, 1915 olayları hakkındaki açıklaması ile siyasi yalanlarına yenisini eklemiş oldu" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına tepki gösterdi. Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Soykırım şebekesinin başındaki Netanyahu, 1915 olayları hakkındaki açıklaması ile siyasi yalanlarına yenisini eklemiş oldu. Tarih, hukuk ve insanlık vicdanı önünde soykırım suçundan yargılanması gereken birinin söylediği her sözün yalan olduğu açıktır. Türkiye, tarihe dair bütün gündemlerini açık şekilde, hukuk ve diplomasi ile yönetmektedir. 1915 olaylarıyla ilgili Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalar ve aldığı kararlar, Türkiye'nin özgüvenli siyasetini güçlendirmiştir. Netanyahu 'tarihin vicdanı' tarafından mahkum edilmiş biridir. Tarihin ve geleceğin mahkum ettiği bir caninin, tarih hakkındaki sözlerinin hükmü yoktur." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Öğretmen, polis, doktor, hemşire! İşte 200'den fazla mesleğe göre yeni memur maaşları

Öğretmen, polis, hemşire! İşte 200'den fazla mesleğe göre yeni maaşlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ATM'lerde bulunan sarı tuşun ne işe yaradığı ortaya çıktı

ATM'lerde bulunan sarı tuşun gizemi çözüldü! Bakın ne işe yarıyormuş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.