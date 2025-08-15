AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'e Sert Eleştiriler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İnsanlık cephesinin art arda Filistin Devleti'ni tanıma kararları aldığı bir dönemde, İsrail yine insanlık cephesine saldırmakta ve Filistin Devleti'nin toprak bütünlüğünü hedef almaktadır" dedi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'in Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ü birbirinden ayıracak yerleşim inşa etme planı, lanetli soykırım eylemlerinin bir devamıdır. İnsanlık cephesinin art arda Filistin Devleti'ni tanıma kararları aldığı bir dönemde, İsrail yine insanlık cephesine saldırmakta ve Filistin Devleti'nin toprak bütünlüğünü hedef almaktadır. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin hayata geçmesi için mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA