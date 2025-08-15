AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'e Sert Eleştiriler

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırılarını kınayarak, bağımsız bir Filistin Devleti kurulması için mücadeleye devam edeceklerini duyurdu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İnsanlık cephesinin art arda Filistin Devleti'ni tanıma kararları aldığı bir dönemde, İsrail yine insanlık cephesine saldırmakta ve Filistin Devleti'nin toprak bütünlüğünü hedef almaktadır" dedi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'in Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ü birbirinden ayıracak yerleşim inşa etme planı, lanetli soykırım eylemlerinin bir devamıdır. İnsanlık cephesinin art arda Filistin Devleti'ni tanıma kararları aldığı bir dönemde, İsrail yine insanlık cephesine saldırmakta ve Filistin Devleti'nin toprak bütünlüğünü hedef almaktadır. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin hayata geçmesi için mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Kerem Aktürkoğlu'nun transfer rotası değişti! Gece yarısı Beşiktaş devreye girdi

Kerem'in transfer rotası değişti! Gece yarısı Beşiktaş devreye girdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş transferi bitirdi! Taylan Bulut İstanbul'a geliyor

Süper Lig devi transferi bitirdi! Yarın sabah İstanbul'a geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.