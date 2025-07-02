AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP Genel Başkanı Özel'e tepki

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Özgür Özel'in yapması gereken ilk iş CHP siyasetini vesayetten kurtarmak ve CHP siyasetini demokratikleştirmektir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " Özgür Özel'in yapması gereken ilk iş CHP siyasetini vesayetten kurtarmak ve CHP siyasetini demokratikleştirmektir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi. Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel demokratik siyaset konusunda büyük bir bilinçsizlik sergiliyor. Kaliteli demokratik muhalefet üretme yetersizliği ise kronik hale gelmiş durumda. Siyasetin doğası içinde konuşamıyor. Böyle olunca da söylemiyle ve tutumuyla siyaset dışı zeminlere savruluyor. Özgür Özel'in seçilmiş Cumhurbaşkanımıza ve kabinesine 'cunta yönetimi' ifadesi kullanması, demokratik siyasete karşı bir noktada durduğunun en açık göstergesidir. Defalarca milletin hür iradesiyle seçim kazanmış Cumhurbaşkanımıza karşı bu ifadeyi kullanan Özgür Özel, sadece kendisinin demokrasi ve siyaset karşıtı zihniyet dünyasına savrulduğunu dışa vurmaktadır. Özgür Özel'in yapması gereken ilk iş CHP siyasetini vesayetten kurtarmak ve CHP siyasetini demokratikleştirmektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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