Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatlarına yerel seçim talimatı! Kapı kapı dolaşacaklar

Seçim galibiyetinin ardından vakit kaybetmeden yerel seçim hazırlıklarını başlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti teşkilatlarına yeni talimatını verdi. Buna göre AK Partili vekiller ve MKYK üyeleri 81 il 922 ilçede vatandaşla bir araya gelecek; şehit ve gazi evlerini kapı kapı dolaşacak.

Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt içi ve yurt dışı programları devam ederken, AK Parti teşkilatları da saha çalışmaları kapsamında yürütülen "Şehir Buluşmaları"na yeniden başlıyor. Vekil ve MKYK üyelerinin katılımıyla 81 il, 922 ilçede esnaf ve kanaat önderleriyle bir araya gelinecek; şehit ve gazi aileleri ziyaret edilecek.

VATANDAŞIN NABZI TUTULACAK

AK Parti Genel Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, yaz döneminde yoğun bir saha çalışması yürüten il ve ilçe teşkilatlarınca, "vatandaşın nabzının tutulduğu, milletin sesine kulak verildiği" Şehir Buluşmaları gerçekleştirilecek.

21 YILLIK SERÜVEN ANLATILACAK

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığınca koordine edilen çalışma kapsamında, bakanlar, MKYK üyeleri ve milletvekillerinin katılımıyla 81 il, 922 ilçe teşkilatı tarafından düzenlenecek programlarda, AK Parti'nin 21 yılda yaptığı eser ve hizmetler anlatılacak, ülkenin her köşesinden istek ve beklentilere kulak verilecek.

ESNAF VE KANAAT ÖNDERLERİ İLE GÖRÜŞÜLECEK

AK Parti siyasetinin anlatılacağı çalışmalar çerçevesinde, esnaf ve iş yeri ziyaretleri, kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşları ile toplantılar düzenlenecek. Engelli ve yaşlılar ile gazi ve şehit ailelerinin de ziyaret edileceği programlarda, Cumhuriyet'in 100. Yılı'na vurgu yapılacak.

PARTİYE KATILANLARA ROZET TAKILACAK

İl başkanlıkları tarafından yürütülecek teşkilat buluşmalarında ise diğer partilerden AK Parti'ye katılanların rozet takma törenleri gerçekleştirilecek. Önceki dönemlerde görev alan il başkanları, ilçe başkanları ve milletvekilleri ile bir araya gelinerek, siyasi tecrübeleri kapsamında istişarelerde bulunulacak.

BAKANLAR DA SAHAYA İNİYOR

Bu çerçevede, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın katılımıyla bugün Artvin'de program düzenlenecek. Yarın da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz Kastamonu'da, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Kocaeli'de, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Manisa'da, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Zengin Tunceli'de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Zonguldak'taki programlara katılacak.