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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatlarına yerel seçim talimatı! Kapı kapı dolaşacaklar

Politika Haberleri

Seçim galibiyetinin ardından vakit kaybetmeden yerel seçim hazırlıklarını başlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti teşkilatlarına yeni talimatını verdi. Buna göre AK Partili vekiller ve MKYK üyeleri 81 il 922 ilçede vatandaşla bir araya gelecek; şehit ve gazi evlerini kapı kapı dolaşacak.

Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt içi ve yurt dışı programları devam ederken, AK Parti teşkilatları da saha çalışmaları kapsamında yürütülen "Şehir Buluşmaları"na yeniden başlıyor. Vekil ve MKYK üyelerinin katılımıyla 81 il, 922 ilçede esnaf ve kanaat önderleriyle bir araya gelinecek; şehit ve gazi aileleri ziyaret edilecek.

AK Parti Genel Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, yaz döneminde yoğun bir saha çalışması yürüten il ve ilçe teşkilatlarınca, "vatandaşın nabzının tutulduğu, milletin sesine kulak verildiği" Şehir Buluşmaları gerçekleştirilecek.

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığınca koordine edilen çalışma kapsamında, bakanlar, MKYK üyeleri ve milletvekillerinin katılımıyla 81 il, 922 ilçe teşkilatı tarafından düzenlenecek programlarda, AK Parti'nin 21 yılda yaptığı eser ve hizmetler anlatılacak, ülkenin her köşesinden istek ve beklentilere kulak verilecek.

AK Parti siyasetinin anlatılacağı çalışmalar çerçevesinde, esnaf ve iş yeri ziyaretleri, kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşları ile toplantılar düzenlenecek. Engelli ve yaşlılar ile gazi ve şehit ailelerinin de ziyaret edileceği programlarda, Cumhuriyet'in 100. Yılı'na vurgu yapılacak.

İl başkanlıkları tarafından yürütülecek teşkilat buluşmalarında ise diğer partilerden AK Parti'ye katılanların rozet takma törenleri gerçekleştirilecek. Önceki dönemlerde görev alan il başkanları, ilçe başkanları ve milletvekilleri ile bir araya gelinerek, siyasi tecrübeleri kapsamında istişarelerde bulunulacak.

Bu çerçevede, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın katılımıyla bugün Artvin'de program düzenlenecek. Yarın da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz Kastamonu'da, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Kocaeli'de, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Manisa'da, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Zengin Tunceli'de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Zonguldak'taki programlara katılacak.

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

AK Parti Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (24)

Ibrahim atın:

FİYATLARINI SABİT TUTUP ZAM YAPMADIĞINIZ AKP Lİ EMEKLİLERE BİLE ARTIK SİZİ SAVUNAMIYORUZ

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Murat Erzine:

Emekliye nasıl söz veripde zam vermediklerinide bi anlatsalardaa dinlesek, uyumaya meyilliyiz masal dinledikce uyururuz gözümüz açılmaz gerçi yıllardır uyuyoroz

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Ibrahim atın:

Ben her seçimde AKP ye oy verdim son seçimdede kızgın olduğum halde ülke karanlığa gömülmesin vatanımıza milletimize zarar gelmesin diye yine verdim nasıl bir mantıktır bu Emeklilere zam yapılırken 7500 alanlara zam yapılmadı gerekçede alt taban bilmem kaç liraydı biz onu şu fiyattan 7500 e çıkarttık onun için onlara zam yapmıyoruz diyolar İyide siz zaten bunlar mağdur geçinemiyolar diye bu zammı yaptınız diye biliyorduk meğerse seçim hesaplarıymış işiniz artık çok zor sizi savunan küfür yiyor

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