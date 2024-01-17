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AK Parti'nin Uşak Belediye Başkan Adayı Mehmet Çakın

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AK Parti, Uşak Belediye Başkan adayını belirledi. Mevcut başkan Mehmet Çakın, görevine devam edecek.

Ak Parti'nin Uşak Belediye Başkan adayı, başkanlık görevine devam eden Mehmet Çakın oldu.

31 Mart günü yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimi için AK Parti'nin Uşak Belediye Başkan adayı belli oldu. Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Uşak'ımız için ilk günkü heyecanla çalışmaya devam inşallah. Allah mahcup etmesin." İfadelerini kullandı. Yapılan paylaşıma göre 31 Mart'ta yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimi için AK Parti'nin Uşak Belediye Başkan adayı Mehmet Çakın oldu. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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