AK Parti'nin bayram programı belli oldu! 3 parti ziyaret edilmeyecek
AK Parti'nin bayramlaşma programı netleşti. MHP ve DEM Parti'nin de aralarında bulunduğu 9 partiyi ziyaret edecek olan AK Parti heyeti, CHP, DEVA ve Gelecek Partisi'ne ise bayramlaşma ziyareti yapmayacak.
Siyasi partiler arası bayramlaşma programı, 7 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek.
ÇOK SAYIDA PARTİ GENEL MERKEZE GELECEK
Ak Parti Genel Merkezini, MHP, DEM Parti, HÜDAPAR, Anavatan Partisi, DSP, Büyük Birlik Partisi, İyi Parti, Vatan Partisi, Doğru Yol Partisi heyetleri ziyaret edecek. AK Parti heyeti de aynı siyasi partilerin genel merkezlerine bayram ziyareti gerçekleştirecek.
3 PARTİ ZİYARET EDİLMEYECEK
AK Parti'nin bayramlaşma programında Cumhuriyet Halk Partisi, Deva Partisi ve Gelecek Partisi yer almıyor.