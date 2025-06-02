AK Parti'nin bayram programı belli oldu! 3 parti ziyaret edilmeyecek

AK Parti'nin bayram programı belli oldu! 3 parti ziyaret edilmeyecek
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AK Parti'nin bayramlaşma programı netleşti. MHP ve DEM Parti'nin de aralarında bulunduğu 9 partiyi ziyaret edecek olan AK Parti heyeti, CHP, DEVA ve Gelecek Partisi'ne ise bayramlaşma ziyareti yapmayacak.

Siyasi partiler arası bayramlaşma programı, 7 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

ÇOK SAYIDA PARTİ GENEL MERKEZE GELECEK

Ak Parti Genel Merkezini, MHP, DEM Parti, HÜDAPAR, Anavatan Partisi, DSP, Büyük Birlik Partisi, İyi Parti, Vatan Partisi, Doğru Yol Partisi heyetleri ziyaret edecek. AK Parti heyeti de aynı siyasi partilerin genel merkezlerine bayram ziyareti gerçekleştirecek.

3 PARTİ ZİYARET EDİLMEYECEK

AK Parti'nin bayramlaşma programında Cumhuriyet Halk Partisi, Deva Partisi ve Gelecek Partisi yer almıyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıHaber Muavini:

YENİ NESİL SOSYAL MEDYADAN DEĞİL, GÖSTERMELİK MÜSLÜMANLIKTAN İNANÇSIZLAŞTI!... "BAYRAMDA KÜSLÜK OLMAZ" SÖZÜ HİNDUİZM İNANCINA MI AİT?... VİCDANLA KALIN ;))

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Haber Yorumlarıkirli hery kirli hery:

siz insanmısınız acaba

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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

Olması gereken buydu.. Barışa, kardeşliğe, huzura karşı olan kim varsa, ne bayramı kutlanır, ne eli sıkılır.

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Haber Yorumlarımk6ttqs425:

Bu partilerin çok ta dikindeydi

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Haber Yorumlarıugureroglu6060:

ne kadar çok kırıldık lütfen ziyaret edin bizi.

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