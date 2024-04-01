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AK Parti'nin 1 oyla kazandığı Isparta'nın Aksu ilçesinde CHP sandıklara itiraz etti

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Isparta'nın Aksu ilçesinde başa baş geçen seçim yarışının kazananı 1 oy farkla AK Partili Veli Kahraman oldu. CHP'nin seçim sonuçlarına itiraz edeceği belirtildi.

SEÇİMİ KAZANAN VELİ KAHRAMAN OLDU

Aksu'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde başa baş bir yarış yaşandı. Mevcut belediye başkanı AK Partili Veli Kahraman ile CHP'li Mehmet Çetin arasında son zarfa kadar süren çekişmede, 1 oy galibi belirledi. Resmi olmayan sonuçlara göre, seçimi kazanan Veli Kahraman oldu.

RAKİBİ 515 OYDA KALDI

Kullanılan geçerli 1206 oydan 516'sını alan Veli Kahraman yeniden seçilirken, rakibi Mehmet Çetin ise 515 oyda kaldı. MHP adayının 137 oy aldığı seçimde, diğer adayların oy toplamı ise 38 oldu.

TÜM SANDIKLARA İTİRAZ

Kahraman, "Sayım tamamlanınca 1 fazla oy çıktı. 1-2 yerde itiraz olduğunu duydum. Başka da bir sorun yok" dedi. CHP İlçe Başkanı Hakan Aydın ise "Aksu'da toplam 9 sandık var. Tümüne itiraz ediyoruz. Avukatlarımız dilekçeyi hazırladı. İlçe Seçim Kurulu'na teslim edeceğiz" diye konuştu.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Isparta Politika Güncel Haberler

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