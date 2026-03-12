Haberler

AK Parti'li Beyazıt'tan Nazilli'de asılan pankart ve afişlere tepki

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Volkan Beyazıt, CHP gençlik kollarının astığı pankart ve afişlere tepki gösterdi. Beyazıt, siyasetin seviyesinin düşürülmemesi gerektiğini vurguladı ve yapılan propagandaları eleştirdi.

Ak Parti Nazilli İlçe Başkanı Volkan Beyazıt, ilçede çeşitli noktalara asılan ve üzerinde "CHP Nazilli Gençlik Kolları" yazısı ile logosunun da yer aldığı pankart ve afişlere tepki gösterdi.

Beyazıt, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada siyasetin seviyesinin düşürülmemesi gerektiğini belirtti.

Pankart ve afişlerde yazılanlara tepki gösteren Beyazıt, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesinin hemen ardından başlattığınız propagandalarınız her geçen gün daha da çirkin bir hal alıyor. Bugün sabah Nazilli'de belirli noktalara Özlem Hanım ile ilgili posterler asıp beraberinde Cumhurbaşkanımızı da karalayan yazılar yazmışsınız. Bunu yapan kanun bilmezler, elbet cezasını çekecektir. İş yapamazsınız bizden bilirsiniz, siyaset yapamazsınız onu da bu milletten bilirsiniz. Size en güzel dersi bu millet sandıkta verecek."

Kaynak: AA / Mustafa Çelik
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama

İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakimi'nin 'Boşandın mı?' sorusuna Luka Doncic'ten bomba cevap

"Boşandın mı?" sorusuna verdiği cevap bomba
Tarihi operasyon başlıyor! Real Madrid'den Galatasaray'a 110 Milyon euro

Real Madrid'den Galatasaray'a 110 Milyon euro
Olağanüstü güçlü El Nino kapıda: Süreçten Türkiye de nasibini alacak

Dünyayı bekleyen felaket: Süreçten Türkiye de nasibini alacak
Amrabat'tan Fenerbahçe'ye çok kötü haber

Korkulan oldu!
Hakimi'nin 'Boşandın mı?' sorusuna Luka Doncic'ten bomba cevap

"Boşandın mı?" sorusuna verdiği cevap bomba
Cinsel tacizden tutuklanan belediye başkanı Hasbi Dede için tepki çeken karar

Cinsel tacizden tutuklanan belediye başkanı için tepki çeken karar
Memurluktan istifa edip bu işe başladı! Tanesini 1 milyona liraya satıyor

Memurluğu bırakıp bu işe başladı! Tanesini 1 milyona liraya satıyor