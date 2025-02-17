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AK Parti Malatya İl Başkanı Bakan'dan 8. Olağan Büyük Kongre daveti

AK Parti Malatya İl Başkanı Bakan'dan 8. Olağan Büyük Kongre daveti
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AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan, partilerinin 8. Olağan Büyük Kongresi için Ankara'ya gitmek isteyen vatandaşları kongreye götüreceklerini söyledi.

Ak Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan, partilerinin 8. Olağan Büyük Kongresi için Ankara'ya gitmek isteyen vatandaşları kongreye götüreceklerini söyledi.

Bakan, partisinin İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, 12 Ekim 2024'te başlattıkları kongre süreci kapsamında ilçe kongrelerinin ardından 24 Ocak 2025'te de il kongresini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bu süreçte kendilerine büyük destek veren Malatyalılara teşekkür eden Bakan, Malatya'nın AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında yer alarak partinin gücüne güç kattığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin büyük hayallerini gerçeğe dönüştüren bir parti olduklarını kaydeden Bakan, Erdoğan'ın çizdiği istikamette ilerleyerek partiyi daha da ileriye taşımaya kararlı olduklarını dile getirdi.

2025 yılı sonunda deprem konutları ve iş yerleri teslim edilecek

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da yaklaşık 20 bin konut ve 6 bin köy evini teslim ettiklerini belirten Bakan, "2025 yılı sonunda ise 55 bin 496 konut, 10 bin 714 iş yeri ve 13 bin 210 köy evi olmak üzere toplamda 79 bin 420 konut, iş yeri ve köy evi teslim etmeyi hedefliyoruz. Bu sayede, depremzedelerimizin yaşadığı zorlukları geride bırakıp herkesin güvenle yaşayabileceği sağlam binalarda barınmasını sağlayacağız. Malatyalı hemşehrilerimiz asla yalnız değildir ve hiçbir depremzede evsiz kalmayacaktır." dedi.

Bakan, ayrıca şu anda toplam 95 bin civarında konut ve iş yerinin ihalesinin yapıldığını kaydetti.

Ankara'da gerçekleştirilecek 8. Olağan Büyük Kongre'ye işaret eden Bakan, şöyle devam etti:

"23 Şubat Pazar günü yapılacak olan bu kongre, Türkiye Yüzyılı'nın büyük kongresi olacak. Bu tarihi gün, yalnızca partimiz için değil ülkemiz için de çok önemli bir anlam taşıyacak. Dünya genelinde tüm mazlum coğrafyaların umutla baktığı Türkiye'nin güçlü liderliği ve kararlı adımları bu kongrede bir kez daha ortaya çıkacak. Hep birlikte bu önemli ana şahitlik edeceğiz. Malatya teşkilatı olarak bu önemli günde Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmamak ve bu tarihi anı birlikte yaşamak için yaklaşık 1000 kişilik bir kafile ile Ankara'daki kongremize katılım sağlayacağız. Bu süreçte, AK Parti'ye gönül veren, Cumhurbaşkanımıza gönül vermiş tüm hemşehrilerimizi de kongremize davet ediyoruz. 'Umudun, icraatın ve geleceğin adı' diyerek başlattığımız 8. Olağan Büyük Kongre sürecimizi 'Adında AK, ışığında istikbal' bulunan büyük kongremizle tamamlayarak Türkiye'ye hizmet etmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Yeter Erdine - Politika
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