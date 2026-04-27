AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu: Türk Devletleri Teşkilatı 2 yıl sonra dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu; TÜRKSOY, Özbekistan Büyükelçiliği ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi iş birliğinde Ankara'da düzenlenen 'Emir Timur'un Doğumunun 690'ıncı Yılı Vesilesiyle Türkiye-Özbekistan İlişkileri' programına katıldı. Zorlu, "Tarih bir bütündür. Acılarıyla, hüznüyle, sevinciyle ve zaferleriyle bir bütündür. Türk tarih çizgisini dikkate aldığımızda bizi farklı kılan en önemli şey bu çizginin hiçbir sapma göstermeden, kaybolmadan tarihin derinliğinde kadim geçmişimizden devam ederek geleceğe taşınmış olmasıdır. Atatürk diyor ki; 'Dil bir köprüdür, inanç bir köprüdür, tarih bir köprüdür. Olayların böldüğü tarihimizin içinde yeniden bütünleşmeliyiz" dedi.

'10 MİLYAR DOLAR HEDEFİ İMKANSIZ DEĞİL'

Zorlu, Emir Timur'un Semerkant'ın bozkırlarından uzak coğrafyalara büyük bir medeniyet ve imparatorluk inşa ederken, hep fetih temelli bir ekonomi kurmak istediğini, yenilikçiliği ayakta tutarken kültürel mirası da koruduğunu kaydetti. Zorlu, "Bugün Türk Devletleri Teşkilatı, çok şükür 2021 yılında adını aldı, 2040 vizyon belgesini ortaya koydu ve kıymetli devlet başkanlarımızın da vizyonuyla birlikte yaklaşık 300 milyon nüfusu, 5 milyon kilometrekare yüz ölçümüyle ve yaklaşan 2,4 trilyon dolarlık hasılaya baktığımızda inşallah 2 yıl sonra dünyanın ilk 10 ekonomisinden birisi haline gelecek. ve Türkiye-Özbekistan ilişkileri de bu bağlamda yükselerek devam ediyor. Özbekistan'ın bugün nüfusu 38 milyon düzeyine gelmiş durumda. 2050 yılında 52 milyon dolayına geleceği ifade edilmekte, bu süratle ilerlerse. Dolayısıyla bu nüfus projeksiyonuyla birlikte Türk dünyasının farklı kazanımları, farklı güç birliktelikleri bizi çok daha güçlü bir şekilde ileri taşıyacak. 2014 yılında 1,2 milyar dolar olan dış ticaretimiz bugün 5 milyar dolara geldi. Liderlerimizin 10 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşmamız imkansız değildir. Bunu hep birlikte başaracağımıza ben yürekten inanıyorum" diye konuştu.

'KENDİ DİLLERİMİZLE KONUŞMAYA HAZIRIZ'

8 yıllık dönemde Türkiye-Özbekistan ilişkilerinin hiç olmadığı kadar çok başarılı bir noktaya ulaştığını dile getiren Zorlu, "Bugün Özbekistan sokaklarında, Taşkent'te, Semerkant'ta, Buhara'da, Hiva'da dolaşırken Türkçe konuşan, Türkiye Türkçesiyle size hitap eden bir kardeşimizi bulmanız gayet mümkündür. Biz artık kendi aramızda da hiçbir çevirme yapmadan kendi dillerimizle, lehçelerimizle konuşmaya hazırız. Bizler başlatacağız, başlattıkça yeni ufuklara açılacağız. Çünkü bana göre her bir başlangıç önemlidir ama bazı başlangıçlar hem bir sondur hem de başka başlangıçları tetikler. Bugün de esasında bunlardan birini hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Tarihimizin derinliklerinde yeniden buluşabilmenin yolunu, çabasını hep birlikte inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Aybala MELEK-Celal ATALAY/ANKARA,

