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AK Partili Erdem'den Netanyahu'ya sert tepki

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AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu 'eli kanlı cani' olarak nitelendirerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik iftiraları kabul etmediklerini ve zulmün bedelini ödeyeceklerini söyledi.

AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun açıklamalarına tepki gösterdi.

AK Parti'li Erdem, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Netanyahu'yu çok sayıda devletin ve milletin "eli kanlı cani" şeklinde kabul ettiğini söyledi.

Siyonistlerin hiçbir zaman "Arz-ı Mevud" çizgisine ulaşamayacağını belirten Erdem, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hedef alınarak yapılan iftiraların hiçbirini kabul etmediklerini vurguladı.

Erdem, şöyle konuştu:

"86 milyonun kardeşliğine bir fitne tohumu atarak parçalamaya çalışmak kimsenin haddine değil. Bu ülke topraklarında milyonlarca insanımız tek yumruk, tek kalp olmuş, tek millet olarak yaşıyor. İçimize atılan fitne tohumları artık meyvesini vermiyor. Bunu Netanyahu da üst akıl da görecek. Cumhurbaşkanı'mızın TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı tüm tespitler yerli yerindedir, doğrudur."

Anadolu topraklarının Türklere ait olduğunu ifade eden İsmail Erdem, Kıbrıs Türklerine de kimsenin zarar veremeyeceğini dile getirdi.

AK Parti'li Erdem, Netanyahu'ya tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Netanyahu, sen bir eşkıyasın, eli kanlı canisin, bebek katilisin. Sen artık yürüyebileceğin yere kadar geldin, duvara toslama zamanın geldi. Cami duvarına kadar yaklaştın. Bunun bir bedeli var. Netanyahu aklını başına al. Sen kim olasın ki Cumhurbaşkanı'mızı ağzına alacaksın. Sen dünyanın nefretini kazanmış bir canisin. Tüm dünya insanlığının nefretini kazananlar zulmün bedelini ödeyecekler. Bizimle uğraşma, karşımıza gelme, bedeli ağır olur."

Kaynak: AA / Kemal Karadağ
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