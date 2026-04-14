AK Parti'li Büyükgümüş: İddialar trajikomik bir algı çalışmasından ibaret

AK Parti'li Büyükgümüş, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "10-11-12 tarihleri arasında Kayseri'de gerçekleştirdiğimiz Orta Anadolu Bölge Strateji Toplantısı'nın, kapanış konuşmasını yaptığım ve ardından müzakereleri gerçekleştirdiğimiz sırada ortaya çıkan görüntüler üzerinden atılan iddialar, gerçeklikle bağdaşmayan trajikomik bir algı çalışmasından ibarettir. Söz konusu toplantı; katılımcı sayısı ve kapsamı önceden belirlenmiş, yalnızca bölge içerisinde yer alan sekiz ilimizin il başkanları, il teşkilat başkanları ve ilçe başkanlarının yer aldığı istişare programıdır. Bu çerçevede salon düzeni de toplantının niteliğine uygun şekilde planlanmıştır. Aynı gün, aynı salonda, 2 saat sonra gerçekleştirilen ve yalnızca Kayseri'deki mahalle başkanlarımızın katıldığı programda ortaya çıkan tablo, tüm gerçekleri açıkça ortaya koymaktadır. Gazeteciliğin temel görevi, kamuoyunu doğru bilgilendirmektir. Gerçekleri araştırmadan, bağlamından koparılmış görüntüler üzerinden algı üretmek; ne basın etiğiyle ne de kamu sorumluluğuyla bağdaşır. Hakikat ortadadır. Yorum ise kamuoyunun takdirindedir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

