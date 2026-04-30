AK Parti'li Bozkurt, şehirleri daha güçlü hale getirmek için çalıştıklarını söyledi

AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, şehirleri daha güçlü hale getirmek için çalıştıklarını belirtti.

Bozkurt, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Zonguldak'ta yapılan yatırımları anlattı.

Milletten kopuk bir anlayışla hareket etmediklerini dile getiren Bozkurt, vatandaşların dertlerini dinlediklerini, çözüm üretmek için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Önceliklerinin kalıcı eserler, sürdürülebilir hizmetler olduğuna işaret eden Bozkurt, Zonguldak'ta atılan her adımda partisinin hizmet ve eser siyasetinin görüldüğünü söyledi.

Bozkurt, Türkiye'nin içeride ve dışarıda karşılaştığı tüm zorluklara rağmen geri adım atmadığını, tehditlere boyun eğmediğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Hedefimiz nettir, daha güçlü Türkiye. Bu hedef doğrultusunda gece gündüz çalışıyoruz. Birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi her şeyin üstünde tutarak yolumuza devam ediyoruz. Dün nasıl başardıysak bugün de başarıyor, yarınları da aynı inanç ve azimle inşa ediyoruz. Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda şehirlerimizi daha güçlü hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Zonguldak'ın emeğin ve dayanışmanın simgesi haline geldiğine işaret eden Bozkurt, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.