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AK Parti Karabük heyeti, 866 konutluk TOKİ 3. etap inşaatını inceledi

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AK Parti Karabük heyeti, 866 konutluk TOKİ 3. etap inşaatını inceledi
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AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt ve beraberindeki heyet, kentte devam eden yatırımları yerinde inceledi. Heyet, TOKİ 3. etapta 866 konut, 53 iş yeri, cami ve Kur'an kursu inşaatı ile Adalet Sarayı inşaatını gezdi.

Ak Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt ve Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ile Ali Keskinkılıç ve İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Okan Kirman, Karabük'te devam eden yatırımları yerinde inceledi.

İlk olarak Soğuksu Mahallesi'nde TOKİ 3. etap projesi çerçevesinde yapımı büyük ölçüde tamamlanan 866 konut, 53 iş yeri, cami ve Kur'an kursu inşaatlarını ziyaret eden heyet, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ardından Karabük Adalet Sarayı inşaatına geçen heyet, devam eden çalışmaları yerinde inceledi. İncelemelerde, Karabük'ün yatırımlarla gelişimini sürdürdüğü, şehrin Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda geleceğe hazırlandığı vurgulandı.

Programda, AK Parti Karabük İl Kadın Kolları Başkanı Hülya Uluçay ve beraberlerindeki ilgililer de heyete eşlik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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