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AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tokkaş istifa etti

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tokkaş istifa etti
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AK Parti Selendi İlçe Kadın Kolları Başkanı Ayşe Tokkaş görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Ak Parti Selendi İlçe Kadın Kolları Başkanı Ayşe Tokkaş görevinden istifa ettiğini açıkladı.

23 Ekim 2020 yılında AK Parti Selendi İlçe Kadın Kolları Başkanlığına atanan ve 4 yıldır bu görevi yürüten Kadın Kolları Başkanı Ayşe Tokkaş görevinden istifa etti.

Ayşe Tokkkaş sosyal medya hesabından yaptığı istifa açıklamasında, "Kadınları siyasetin öznesi olarak gören liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde 23 Ekim 2020 tarihinden itibaren heyecanla, özveriyle ve gururla yürütmekte olduğum AK Parti Selendi İlçe Kadın Kolları Başkanlığı görevimi 02.12.2024 tarihi itibariyle kendi isteğimle sonlandırma kararı almış bulunmaktayım. Cumhurbaşkanımız liderliğinde yoluna devam eden AK davamız bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu aziz milletin hizmetkarı olmaya, gönüllerde taht kurmaya devam edecektir. Sadece Türk dünyasının değil, bütün mazlum milletlerin umudu olma yolunda emin adımlarla ilerleyecek ve daha adil bir dünya için aşkla, şevkle çalışacaktır. Türkiye Yüzyılının inşasını hayata geçirecektir, İşte böyle büyük ve kutlu bir davanın neferi olarak çalışmaktan onur ve gurur duydum. Aynı onur ve gururu ömrümün sonuna kadar taşımaya devam edeceğim" dedi.

Ayşe Tokkaş'tan boşalan Kadın Kolları Başkanlığına önümüzdeki günlerde atama yapılması bekleniyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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