AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı'dan Tugay'a "Meclis kapatma" tepkisi

Ak Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde faaliyet raporlarının görüşüldüğü sırada Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a AK Parti grubuna söz hakkı tanımadan oturumu kapatma talimatı verdiği gerekçesiyle tepki gösterdi.

Saygılı, yazılı açıklamasında, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde dün yaşananların tam anlamıyla demokrasiye gölge düşüren bir tabloyu ortaya koyduğunu belirtti.

Faaliyet raporlarının bir belediye meclisinin kenti adına görüşeceği en önemli gündemlerden biri olduğunu savunan Saygılı, "Ancak Sayın Cemil Tugay, iki yıllık icraatlarının konuşulacağı bu kritik oturumda, yönetmeliklere ve siyasi teamüllere uygun olmayan bir tutum sergileyerek İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde bir ilke imza atmıştır. Grup başkan vekillerine söz hakkı tanımayarak eleştiriden kaçmış, yapılmayan işlerin konuşulmasını engellemeye çalışmıştır." ifadelerini kullandı.

Saygılı, Tugay'ın tavrının şeffaflıktan uzak bir yönetim anlayışının açık göstergesi olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Aksine bu tutum hizmet üretemeyen bir yönetimin gerçeğini daha da görünür hale getirir. Bugün gelinen noktada, 'engelleniyoruz' söyleminin de bir karşılığı kalmamıştır. Çünkü bizzat belediye meclisinde faaliyet görüşmelerini engelleyerek asıl engelin kim olduğu açıkça ortaya çıkmıştır. İzmir, hizmet beklemektedir, tartışmadan kaçan değil, hesap veren ve üreten bir belediyecilik anlayışını hak etmektedir."