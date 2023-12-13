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AK Parti İlçe Başkanı Bilecik Belediyesi'nin T.C. yazısına tepki gösterdi

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AK Parti Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz, Bilecik Belediyesinin bir mahallede yaptığı asfalt çalışmasının ardından üzerine sarı boyayla T.C. Bilecik Belediyesi yazmasına tepki gösterdi.

Ak Parti Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz, Bilecik Belediyesinin bir mahallede yaptığı asfalt çalışmasının ardından üzerine sarı boyayla T.C. Bilecik Belediyesi yazmasına tepki gösterdi.

Bilecik Belediyesi tarafından başlatılan çalışma ile Pelitözü Mahallesi girişi ve Gölpark arasındaki yolda asfaltlama çalışması yapılmıştı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin ekip ve malzemeyle destek verdiği çalışma sonunda ekipleri yola sarı boyayla T.C. Bilecik Belediyesi yazdılar. Ardından T.C.'nin yere yazılmasına tepki gösterilmesi üzerine belediye ekipleri yoldaki T.C. yazısını gelişi güzel sildi.

Bu duruma tepki gösteren AK Parti Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz, "Utanmıyor musunuz T.C.'nin üstünü karalamaya. Adım başı Bilecik Belediyesi mi yazdınız asfalta. Arkadaşlar önce yolun çizgi çalışmasını yapsaydınız bari. Peki Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne ayıp olmamış mı? Sonuçta adamlar o kadar yol yaptı. Yan tarafına da onların adını yazsaydınız bari. Bu yüzyılda 'Yol yaptırdım' diye yolun üzerine isim yazmak ancak sizin vizyonunuza yakışırdı" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Bilecik Belediyesi Servet Yılmaz Hisarcık AK Parti Politika Güncel Haberler

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