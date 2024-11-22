AK Parti İl Başkanı Yıldırım, Bilecik Erzurumlular Derneğini Ziyaret Etti

Ak Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ve beraberindekiler, Bilecik Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Derneğini ziyaret ederek, dadaşlarla buluştu.

Hafta sonu Bilecik Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Derneği genel kurulu yapılırken, 2 adayın yarıştığı seçimde Veysel Demir derneğin yeni başkanı oldu. AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz ve beraberindekiler Bilecik Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Derneğini ziyaret ederek, yeni başkana hayırlı olsun temennilerinde bulundu. AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Erzurumlu kardeşlerimizle keyifli bir toplantı gerçekleştirdik. Birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz bu buluşmada, kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendirdik" dedi. - BİLECİK