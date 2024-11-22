Üye Girişi
Haberler

AK Parti İl Başkanı Yıldırım, Bilecik Erzurumlular Derneğini Ziyaret Etti

AK Parti İl Başkanı Yıldırım, Bilecik Erzurumlular Derneğini Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, yeni başkan Veysel Demir'e hayırlı olsun temennilerinde bulundu ve Erzurumlular ile birlikteliği pekiştiren bir toplantı gerçekleştirdi.

Ak Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ve beraberindekiler, Bilecik Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Derneğini ziyaret ederek, dadaşlarla buluştu.

Hafta sonu Bilecik Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Derneği genel kurulu yapılırken, 2 adayın yarıştığı seçimde Veysel Demir derneğin yeni başkanı oldu. AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz ve beraberindekiler Bilecik Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Derneğini ziyaret ederek, yeni başkana hayırlı olsun temennilerinde bulundu. AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Erzurumlu kardeşlerimizle keyifli bir toplantı gerçekleştirdik. Birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz bu buluşmada, kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendirdik" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Putin'in nükleer hamlesi NATO'yu harekete geçirdi! Salı günü olağanüstü toplanıyor

Putin'in tedirgin eden hamlesi, NATO'yu harekete geçirdi

 Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün! Bebek katili örgütün liderinden ilk itiraf geldi

Bebek katili örgütün liderinden ilk itiraf geldi

 Erdoğan'ın sözleri sonrası 2025 yılı asgari ücret artışında %45 oranı konuşulmaya başlandı

Erdoğan'ın sözleri sonrası asgari ücret tahminleri yükseldi
Macaristan Başbakanı Orban, hakkında tutuklama emri verilen Netanyahu'ya sahip çıktı

Onlarca ülke tutuklamak için sıraya girerken bir liderden destek mesajı geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Rüyada köpek görmek ne anlama gelir? Rüyada köpek görmek ne anlama gelir diyanet? Hayırlı cumalar resimli cuma mesajları! En yeni, ayetli, dualı, anlamlı ve kısa Cuma mesajları CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 22 Kasım altın fiyatları yükseldi mi? Yüksek zeka belirtisi neler, nasıl tespit edilir? Üstün zeka eğitimi nasıl olmalı? 21 Kasım reyting sonuçları! 21 Kasım Perşembe AB ve Total sıralamasında en çok hangi diziler izlendi? Hafta sonu altın alınır mı? Cumartesi altın piyasası açık mı, piyasalar kapalıyken altın alınır mı? Öğretmenler Günü'nde öğretmenime ne yazabilirim? ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI | Öğretmenler günü için anlamlı, duygusal, kısa sözler ve şiirler! Motorine zam gelecek mi? 22 Kasım motorin fiyatı ne kadar olacak? Benzine ve motorine zam var mı? YDS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sorgulama ekranı! Masterchef 22 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.