Ramazan’da 1,175,000 İftariyelik Dağıtıldı

Ak Parti Gençlik Kolları Başkanlığı, ramazan boyunca "İftara 5 Kala" etkinlikleri kapsamında 1 milyon 175 bin iftariyelik dağıttı.

Ak Parti'den yapılan açıklamaya göre, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı AK Parti 178. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda, Gençlik Kolları Başkanlığının ramazan faaliyetlerine ilişkin kapsamlı sunum yaptı.

Sunumda, Gençlik Kollarınca ülke genelinde yürütülen programlar ve sahadaki çalışmalar detaylı şekilde aktarıldı.

Gençlik Kollarının gelenekselleşen programlarından "İftara 5 Kala" etkinlikleri kapsamında, şehirlerin yoğun noktaları ve trafik ışıklarındaki 7 bin farklı noktada 1 milyon 175 bin iftariyelik vatandaşlara ulaştırıldı.

AK Parti genel başkan yardımcıları, bakanlar ve milletvekillerinin katıldığı 750 noktadaki buluşmalarda, 255 bin gençle bir araya gelindi.

"Gençlik Sofrası" programı çerçevesinde 81 il ve 922 ilçede 1850 noktada kurulan iftar ve sahur sofralarında 625 bin genç bir araya geldi."

"Kampüs İçin İftar Vakti" programıyla 207 üniversitede gerçekleştirilen organizasyonlarda 500 bini aşkın öğrenciyle buluşularak ramazanın birlik ve beraberlik ruhu üniversite ortamına taşındı. Üniversite kampüslerinde kurulan ramazan sokakları, gençlerin iftar sonrasında bir araya geldiği sosyal alanlar haline getirildi."

Gece saatlerinde yürütülen "Geceye Işık Tutan AK Gençlik" çalışmaları kapsamında Türkiye genelinde 2 bin 700 noktada 545 bin sahurluk dağıtımı yapılarak gece çalışan vatandaşlara destek sağlandı.

30 ilde kurulan GENÇNOKTA çadırlarında iftar sofraları kuruldu. Bu alanlarda iftar programları düzenlendi, iftar sonrasında gerçekleştirilen buluşmalar ve çeşitli etkinliklerle gençlerle doğrudan iletişim kuruldu. Türkiye genelinde 3 bin noktada 475 bin ikram dağıtımı yapılarak ramazanın bereketi paylaşıldı.

Ayrıca "Geçmişten Günümüze AK Gençlik İftarı" programıyla teşkilatın kuruluşundan bugüne emeği bulunan isimlerle 81 il ve 922 ilçede iftar ve sahur programları düzenlenerek vefa buluşmaları gerçekleştirildi.

Ramazan boyunca AK Parti Gençlik Kolları MKYK üyelerinin katılımıyla 251 ayrı ziyaret yapılarak teşkilat çalışmaları sahada desteklendi.