AK Parti Güzalbahçe 8. Olağan İlçe Kongresi yapıldı

Ak Parti Güzelbahçe 8. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirdi.

Güzelbahçe Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen kongrede konuşan AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bugüne kadar önemli hizmetler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bundan sonra da aynı kararlılıkla yollarına devam edeceklerini aktaran Saygılı, kongrenin hayırlı olmasını temenni etti.

Tek listeyle gerçekleşen kongrede Halil Durankuş, yeni ilçe başkanı oldu.

Etkinliğe AK Parti MKYK Üyesi Emre Cemil Ayvalı ve partililer katıldı.