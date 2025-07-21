AK Parti Grup Başkanı Güler, MİT Başkanı Kalın'ı Kabul Etti

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AK Parti Grup Başkanı Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile birlikte heyeti AK Parti Grup Yönetim Salonu'nda kabul etti. Bu Kalın'ın partiye yaptığı ikinci ziyaret oldu.

Ak Parti Grup Başkanı Güler MİT Başkanı Kalın'ı kabul etti.

Güler, AK Parti Grup Yönetim Salonu'nda AK Parti Grup Başkanvekilleri ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Bakanı İbrahim Kalın ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kalin'n ikinci parti ziyareti oldu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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