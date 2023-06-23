AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Güney Kore heyetini kabul etti

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Güney Kore Ulusal Meclisi'nde 'World EXPO 2030 Busan' için kurulan Özel Komite'nin Başkanı Park Jae-Ho ve beraberindeki heyeti kabul etti. İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, uçak seferlerinin artırılması ve ortak bir üniversite kurulmasıyla ilgili yapılabilecekleri değerlendireceklerini söyledi.

Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Güney Kore Ulusal Meclisi'nde 'World EXPO 2030 Busan' için kurulan Özel Komite'nin Başkanı Park Jae-Ho ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleşen görüşmede, Güney Kore Büyükelçisi Won Ik Lee de yer aldı. AK Parti'li Güler, Güney Kore'nin bağımsızlık savaşında Türkiye'nin verdiği askeri desteğin, iki ülke arasında büyük bir dostluk kurulmasına vesile olduğunu söyledi. 1957 yılında başlayan diplomatik ilişkilerin 66'ncı yılının etkinliklerle kutlanacağını belirten Güler, "İki ülke arasında birçok alanda iş birliği mevcut. Türkiye'nin büyük üstyapı yatırımlarından olan 1915 Çanakkale Köprüsü ve Avrasya Tüneli bunun en önemli göstergelerinden bir tanesi" dedi.

Komite Başkanı Park Jae-Ho ise 'EXPO 2030' ev sahipliği için gittikleri Paris'ten yeni geldiklerini belirterek, Ankara'da ilk olarak Anıtkabir'e gittiklerini, ardından da Kore Parkı'nı ziyaret ederek Kore gazileri ile bir araya geldiklerini söyledi. Park Jae-Ho, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, uçak seferlerinin artırılması ve ortak bir üniversite kurmasıyla ilgili yapılabilecekleri değerlendireceklerini söyledi. Kore Savaşı'na katılan Türk askerlerinin Kore'de ilk ayak bastığı şehrin Busan olduğunu ifade eden Park Jae-Ho; Busan, Roma ve Riyad'ın aday olduğu 'EXPO 2030' için Busan'a destek istedi. Güler, konuk heyete Meclis'i gezdirdi.