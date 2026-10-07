AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: "Fon soruşturmasına ilişkin TBMM’de araştırma komisyonu kurulmasına şimdilik gerek yok, yargı çalışıyor."Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: "Fon soruşturmasına ilişkin TBMM’de araştırma komisyonu kurulmasına şimdilik gerek yok, yargı çalışıyor.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: "Fon soruşturmasına ilişkin TBMM'de araştırma komisyonu kurulmasına şimdilik gerek yok, yargı çalışıyor."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı