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AK Parti Gölyaka İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına Yeni Yönetim Atandı

AK Parti Gölyaka İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına atanan Necati Çakmak ve yönetimi, düzenlenen programla tanıtıldı. Programa, Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Küçük ve diğer ilçe teşkilatı üyeleri katıldı. Yeni başkan ve yönetim, partililere tanıtıldı.